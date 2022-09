Em milésima vitória no Moisés Lucarelli, Ponte Preta supera o Bahia

A Ponte Preta derrotou o Bahia por 2 a 0, nesta quarta-feira (31) pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida entrará para a história porque é a milésima vitória da Macaca jogando em casa, o estádio Moisés Lucarelli.

Ponte conquista milésima vitória no Majestoso: time será eternizado com placa no Salão Nobre – https://t.co/N3pyFKwTYl 📸 Álvaro Jr./PontePress#VamosPonte #PontePreta #OrgulhoEmPretoEBranco pic.twitter.com/1cumOrafhX — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) September 1, 2022

Diante de 4.089 torcedores, a equipe de Campinas somou mais três pontos para chegar aos 36, na 10ª posição. Já para os baianos o revés representou permanecer com 47 pontos, na vice-liderança.

A vitória da Ponte Preta foi construída com gols de Wallisson, aos 43 minutos do primeiro tempo de cabeça, e de Lucca, aos 9 minutos da etapa final após cobrança de escanteio ensaiada.

As duas equipes voltam a entrar em campo pela competição no próximo sábado, com o Bahia recebendo o Tombense na Fonte Nova e a Ponte Preta visitando a Chapecoense na Arena Condá.