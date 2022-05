Em Minas, Bolsonaro promete recriar Ministério da Indústria e Comércio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (26/5) que deve recriar, ainda neste ano, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. A declaração foi feita durante solenidade de posse da diretoria da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).

No evento, o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, disse que havia feito uma demanda para o presidente Bolsonaro sobre a recriação da pasta. “Não é possível mais a indústria não ter o seu ministério”, disse.

Na sequência, Bolsonaro se levantou, tomou o microfone e afirmou:

“A toda a bancada de Minas, foi uma solicitação que, confesso, já estava um pouco madura, mas agora selou o seu final. Uma vez havendo uma outra oportunidade, ainda no corrente ano vai estar nas mãos do [presidente da Câmara dos Deputados, Arthur] Lira a recriação do Ministério da Indústria e Comércio”.

Para recriar uma pasta, o governo federal deve editar uma medida provisória. O ato deve ser aprovado pelo Congresso Nacional para se tornar efetivo.

Presente na cerimônia, Arthur Lira se entusiasmou com a promessa e disse à plateia que o presidente precisa de “mais quatro anos para continuar fazendo as reformas”.

"O senhor hoje marcou com um gesto firme e simples uma promessa feita na frente de um público que é seu, que demonstrou ser seu: o retorno da criação do Ministério da Indústria e Comércio ao Brasil. Só precisamos de um pequeno detalhe de cada um: mais quatro anos para continuar fazendo as reformas que o Brasil precisa", ressaltou o deputado.



24º ministério

Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro prometeu que seu governo teria no máximo 15 ministérios. Ele, no entanto, começou o mandato com 22 pastas e, atualmente, conta com 23. Se recriado, o Ministério da Indústria e do Comércio Exterior será a 24ª pasta da gestão Bolsonaro.

O Ministério da Indústria e Comércio Exterior foi extinto na gestão do atual presidente e integrado ao Ministério da Economia, atualmente comandado por Paulo Guedes.

Cabe ao Ministério do Comércio realizar políticas, como:

política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços;

propriedade intelectual e transferência de tecnologia;

metrologia, normalização e qualidade industrial;

políticas de comércio exterior;

regulamentação e execução dos programas e atividades relativas ao comércio exterior;

aplicação dos mecanismos de defesa comercial;

participação em negociações internacionais relativas ao comércio exterior;

formulação da política de apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato; e

execução das atividades de registro do comércio.

