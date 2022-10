Em movimento de expansão, Sicoob ultrapassa 4 mil pontos de atendimento

Com mais de quatro mil pontos de atendimento físico, a instituição financeira cooperativa é a primeira em número de pontos físicos.

Com a convicção de que nada substitui o olho no olho, que prioriza a valorização das pessoas e da comunidade, o Sicoob conquista a liderança em número de pontos de atendimento físico do Brasil, de acordo com informações do Banco Central (BC).

São mais de quatro mil pontos de atendimento físico distribuídos em mais de duas mil comunidades do país. No último ano, quando já havia conquistado a segunda posição, a instituição reforçou seu propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira, escolhendo estar mais próximo de seus cooperados com estrutura física e engajamento digital, que fortalece os atributos e essência do cooperativismo.

Com o objetivo de expandir cada vez mais a sua capilaridade a fim de atender à demanda da população, contribuindo para o fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e a prosperidade das regiões assistidas, desde 2020 o Sicoob abriu 690 unidades de atendimento físico em todas as unidades federativas (uma média de 20 unidades por mês). A expectativa é que, até o fim de 2022, a instituição entregue mais de 100 novos pontos de atendimento físico à população e aos empreendedores.

O Sicoob, além de estabelecer um relacionamento mais próximo com os seus mais de 6,5 milhões de cooperados – resultado do engajamento territorial dos pontos físicos -, tem investido em inovação e infraestrutura tecnológica. O objetivo é unir o físico ao digital para promover o crescimento dos negócios, aumentar a eficiência, gerenciar riscos, incrementar a oferta de produtos e serviços e melhorar o atendimento aos cooperados por meio de diferentes canais digitais e físicos.

“O cooperativismo financeiro é um movimento essencialmente de lugar e proximidade, que preza pelo atendimento humanizado, até porque nas cooperativas as pessoas, por definição, são mais importantes que o capital, e o lucro não faz parte dos objetivos. Como o usuário dos serviços é também o dono da organização, suas expectativas e preferências sobre acolhimento e tratamento devem ser atendidas sem restrições. Portanto, estar fisicamente nas comunidades e próximo dos indivíduos e das empresas é demonstrar fidelidade à natureza societária”, comenta Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica e Relações Institucionais do Sicoob.

Expansão em 2022

Para este ano, o Sicoob mapeou 701 novos municípios para onde quer levar os benefícios do cooperativismo, oportunizando ampliar e democratizar o acesso a produtos e serviços financeiros de qualidade, a preços mais justos e em condições de equidade para cidadãos e empreendedores. Hoje já são atendidas 2.090 localidades, sendo que em 350 delas o Sicoob é a única instituição financeira com presença física no conceito de “agência”.

Ainda de acordo com Ênio Meinen, “o amplo atendimento físico caminha junto com a plena oferta de soluções por meio dos mais variados canais digitais (combinação da abordagem “high touch” e “high tech”), com produtos, serviços e processos devidamente habilitados para tanto, de forma que os cooperados que prefiram a conexão remota possam valer-se confortavelmente e com segurança desse meio de acesso. Daí a razão de termos destinado cerca de R$ 1 bilhão à tecnologia e inovação nos últimos três anos.”

Em 2021, a instituição registrou um crescimento de quase 84% na utilização dos canais digitais. O App Sicoob, por exemplo, foi responsável por 78% das transações realizadas, e a assistente virtual, Alice, por 2,8 milhões de atendimentos, com 97% de efetividade.