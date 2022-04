Em noite de Maycon, Corinthians vence Boca na Libertadores

Em noite do volante Maycon, o Corinthians conseguiu uma importante vitória na Copa Libertadores, ao bater o poderoso Boca Juniors (Argentina) por 2 a 0, nesta terça-feira (26) na Neo Química Arena, em São Paulo, para assumir a liderança do Grupo E da competição com seis pontos.

🖤🤍 Com raça e com o coração! 🔥🏟️ Empurrado pela Fiel e com 2️⃣ gols de Maycon, o @Corinthians venceu o @BocaJrsOficial por 2-0 na terceira rodada. 🤩 Timão chega a 6️⃣ pontos e fecha a noite na liderança do Grupo E da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/tB2fJvLFhe — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 27, 2022

A vitória tem um significado especial para o Timão, pois ameniza um pouco a pressão após a derrota de 3 a 0 para o Palmeiras no último sábado (23) pelo Campeonato Brasileiro.

Jogando em casa, o Corinthians abriu o placar cedo, logo aos quatro minutos. Renato Augusto achou Fagner, que cruzou para o volante Maycon, que cabeceou para superar o goleiro Javier Garcia.

🗣️ Solta o grito, Fiel! 🖤🤍 Um gol dos filhos do terrão: Fagner fez um cruzamento perfeito e Maycon abriu o placar para o @Corinthians contra o @BocaJrsOficial. #Libertadores pic.twitter.com/XcVIrDopD2 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) April 27, 2022

Aos 32 minutos do segundo tempo o camisa 5 do Timão voltou a ser decisivo, quando aproveitou sobra após chute cruzado de Róger Guedes para dar números finais ao confronto.

O próximo compromisso do Corinthians na Libertadores será na quarta-feira da próxima semana (4), quando visita o Deportivo Cali (Colômbia).