Em noite histórica de Jimmy Butler, Heat força jogo 7 com Celtics

O Miami Heat derrotou o Boston Celtics nesta sexta-feira (27) pelo placar de 111 a 103 no TD Garden, em Boston, pelo Jogo 6 das finais da Conferência Leste da NBA. O ala Jimmy Butler teve atuação histórica, anotando a maior pontuação em um jogo de eliminação da história da franquia e atingindo marca registrada por Michael Jordan em 1988, e mantém viva a decisão do leste.

Jimmy Butler foi o destaque da noite flertando com o triplo-duplo, ao anotar 47 pontos, nove rebotes, oito assistências e quatro roubos de bola, em 46 minutos que esteve em quadra, passando a marca de 46 pontos de Dwyane Wade, nos playoffs de 2010 e a marca de 45 pontos de LeBron James, nos playoffs de 2012 (todas as três atuações contra os Celtics), e é o segundo jogador a ter dois jogos ou mais em uma série com pelo menos 40 pontos e quatro roubos de bola desde Michael Jordan na primeira rodada dos playoffs em 1988.

