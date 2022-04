Em nota à Conmebol, América pede VAR em todos os jogos da Libertadores

O América enviou carta nesta quinta-feira (14) ao presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e solicitou oficialmente à entidade a implementação de VAR (árbitro de vídeo) em todos os jogos da Copa Libertadores. O documento foi assinado pelo presidente americano Alencar da Silveira Júnior.

O VAR não está disponível para tirar dúvidas da arbitragem na fase de grupos da Copa Libertadores. O sistema será instalado só a partir das oitavas de final.

A proposta se deve à insatisfação do América com a arbitragem do clássico dessa quarta-feira (13), contra o Atlético, no Mineirão, que terminou empatado por 1 a 1.

O auxiliar Ezequiel Brailovsky, da Argentina, errou ao não marcar impedimento de Ademir, autor do gol de empate do Atlético aos 40 minutos do segundo tempo. No lance, ele recebeu lançamento de Mariano enquanto estava em posição irregular. O árbitro Patricio Loustau, também argentino, acompanhou a decisão do colega e confirmou o gol.

“A Copa Conmebol Libertadores é um dos campeonatos mais importantes do planeta e não podemos permitir que os resultados das partidas possam ser influenciados por decisões equivocadas do time arbitral“, queixou-se o presidente americano no documento dirigido a Alejandro Domínguez.

Já na madrugada desta quinta-feira, Alencar havia antecipado ao Superesportes a sua pretensão de mobilizar os clubes para exigir o VAR nas próximas rodadas da fase de grupos da Copa Libertadores.

“O América está entrando em contato com todos os clubes que disputam a Libertadores e também com a Conmebol para solicitar o VAR em todas as etapas da competição. Todos sabem que quem paga o custo operacional são os clubes. Nós temos que fazer este movimento com urgência para que nas próximas vezes não tenha esse problema”, declarou.

“Ontem, nós tivemos um problema de um gol que o jogador estava impedido e deixamos de fazer três pontos por isso. Levamos só um ponto para casa, já que a partida foi no campo do Atlético”, pontuou Alencar.

“Nós temos que lembrar uma coisa, ontem foi o América, mas amanhã pode ser o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético e tantos outros. Isso pode tirar um trabalho de um ano voltado para a competição, pode tirar a classificação de vários clubes. Então, para que isso não aconteça, o América vai encabeçar uma solicitação à Conmebol. Nós não queremos erro de arbitragem a favor de nenhum time”, completou.

Leia, a seguir, a solicitação do América enviada à Conmebol:

Solicitação para implementação do VAR





Estimado senhor presidente Alejandro Domínguez,





O América, por meio da presente nota, buscando contribuir com o maior equilíbrio e transparência na disputa das partidas, solicita que se analise a possibilidade de implementar o VAR em todos os jogos da Copa Conmebol Libertadores.





Somos conscientes dos custos para se implementar o VAR, mas estamos dispostos a dialogar com outros clubes para encontrar a melhor maneira de resolver o problema.





A Copa Conmebol Libertadores é um dos campeonatos mais importantes do planeta e não podemos permitir que os resultados das partidas possam ser influenciados por decisões equivocadas do time arbitral.





Dessa forma, agradecemos a atenção e acreditamos que não medirá esforços para atender a nossa solicitação, fortalecendo ainda mais a Copa Conmebol Libertadores.





Atentamente,





Alencar Magalhães da Silveira Júnior

Presidente do América