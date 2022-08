Em parceria com Elton John, Britney Spears volta a lançar música após seis anos; ouça ‘Hold Me Closer’

Após o fim da tutela de seu pai, Britney Spears parece estar retomando sua vida. Ela se casou e nesta sexta-feira, 26, lançou sua primeira música após seis anos. Em colaboração com Elton John, a cantora pop lançou ‘Hold Me Closer‘ que já atingiu 1 milhão de views no Youtube e figura entre as músicas mais ouvidas desta sexta, sendo a mais escuta no iTunes em 24 horas e chegou ao topo na plataforma em diversos países. Alguns artistas como Drew Barrymoore, Kim Kardashian e Joe Jonas apareceram nas redes sociais escutando a música. Em entrevista ao The Guardian, Elton revelou que Brit ficou muito apreensiva com o lançamento. Ela chegou a excluir o Instagram às vésperas do lançamento. “Ela está longe há tanto tempo, então tem muito medo já foi traída tantas vezes. Nós seguramos a mão dela durante todo o processo, assegurando-lhe que tudo vai ficar bem. Se for um grande sucesso, e eu acho que pode ser, vai dar a ela muito mais confiança do que ela já tem e ela vai perceber que as pessoas realmente a amam e cuidam dela e querem que ela seja feliz”, disse o cantor.

Ouça a música ‘Hold Me Closer’: