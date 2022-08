Em passeio de barco, Larissa Manoela bronzeia seu bumbum avantajado no fio-dental

Musa italiana! Larissa Manoela está curtindo a viagem para a Itália e não decepcionou os fãs com belíssimas fotos enquanto curtia um passeio de barco super luxuoso. A musa aproveitou o verão europeu para curtir um dia de sol e impressionou os internautas!

+ Larissa Manoela aposta em saia rosa minúscula e coxas da atriz impressionam: “Turbinada”

Além do belíssimo cenário paradisíaco da Ilha de Capri, Lari impressionou com seu corpão completamente definido enquanto posava para uma selfie de tirar o fôlego. A atriz apostou num biquíni roxo pra lá de ousado e caprichou nos registros apaixonantes para seus fãs do Instagram.

“Perfeita como sempre”, disparou um fã da musa nos comentários da publicação. “Só digo uma coisa: mamma mia”, brincou outra internauta. “Não adianta, gente. Essa beleza natural é coisa de sorte mesmo”, babou outro seguidor da musa. Confira os cliques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

André Luiz abre o jogo sobre reconciliação com Larissa Manoela: “Nos encontramos” Alerta casalzão! Recentemente, o ator André Luiz Frambach deu uma entrevista à Quem e falou sobre sua relação com Larissa Manoela. Na ocasião, o artista revelou detalhes da sua reconciliação com a musa após viver um breve affair em 2021.

“Lá [no ano passado] a gente não estava namorando, estávamos aproveitando e saiu em todos os lugares algo que não era verdade. Para a gente não ficar se explicando e se justificando como se tivesse feito algo errado, porque os dois estavam solteiros, simplesmente deixamos as pessoas falarem o que achavam. Agora, preferimos esconder ao máximo para não falarem besteira e termos o controle da situação”, contou o ator.

“Agora, com mais certeza e todos os sentimentos concretos, a gente resolveu abrir, mesmo vivendo muito mais entre a gente do que se importando em mostrar”, completou André, que ainda falou sobre o momento atual que o casal está vivendo.

“Os dois estavam em um momento pós-histórias que aconteceram com a gente. Nos encontramos, vivemos algo muito bacana, mas sentimos que naquele momento não era o certo por várias questões pessoais. Ela viveu tudo que tinha que viver e eu também. Acho que foi importante para ela ter esse momento de focar mais ainda na carreira, com a novela, assim como para mim. Agora que ela terminou de gravar e eu estou na metade, está mais fácil de se permitir, se entregar, se envolver. Quando é para ser, é”, afirmou André.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos

+ Larissa Manoela aposta em saia rosa minúscula e coxas da atriz impressionam: “Turbinada”

+ Em Miami, Juju Salimeni usa fio-dental para mostrar que seu bumbum bate o da Mulher Melão

+ Geisy Arruda senta de lado para não mostrar a marquinha íntima do fio-dental: “Bem rosa”