Em Pernambuco, mais de 71 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas após chuvas

As enchentes que assolaram Pernambuco no final de maio e ocasionaram a morte de 128 pessoas também deixaram mais de 71 mil moradores da região sem suas casas. Isso é o indica o novo boletim divulgado pela Secretaria Executiva de Defesa Civil neste domingo, 5. Em todo o Estado, foi registrado que 61.596 pessoas estão desalojadas e 9.631 encontram-se desabrigadas. Essas pessoas estão espalhadas por 123 abrigos localizados em 31 municípios do Estado. Ainda de acordo com o boletim, até o momento “não há registro de outras ocorrências com danos humanos”.

O número de cidades que decretaram Situação de Emergência por conta das chuvas aumentou de 34 para 37, sendo elas: Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Macaparana, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Paudalho, Paulista, Recife, São José da Coroa Grande, São Vicente Ferrer, Timbaúba, Abreu e Lima, Araçoiaba, Igarassu, Aliança, Glória do Goitá, Vicência, Bom Jardim, Limoeiro, Passira, São Lourenço da Mata, Pombos, Palmares, Sirinhaém, Lagoa do Carro, Tracunhaém, Chã Grande, Escada, João Alfredo, Chã de Alegria, Correntes, Água Preta, Itamaracá e Primavera.

No último sábado, 4, outro temporal deixou a população de Recife, capital do Estado, em alerta. A chuva começou no período da manhã e deixou estradas e avenidas alagadas. O grande volume de água também causou um deslizamento de terra no Córrego do Boleiro, no Bairro Nova Descoberta, que, segundo o Corpo de Bombeiros, atingiu uma casa. Uma equipe foi enviada ao local e, posteriormente, foi informado que não houve vítimas. O local, no entanto, foi isolado. O boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do último sábado, estimou que as chuvas na região de Recife e arredores devem alcançar até 100 mm/dia neste domingo, 5.