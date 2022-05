Em português, Leonardo DiCaprio faz campanha para jovens brasileiros tirarem o título de eleitor

O ator norte-americano Leonardo DiCaprio utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 2, para incentivar os jovens a emitirem o título de eleitor. Na mensagem, o artista agradeceu aos “heróis da democracia no Brasil” que se interessaram em participar do processo eleitoral deste ano e ressaltou que o prazo final para a emissão do título vai até a próxima quarta-feira, dia 4 de maio. A publicação contou com a divulgação de sites que ensinam como tirar o documento eleitoral e da cantora Anitta, que se engajou no tema. No fim do último mês, DiCaprio havia pontuado a importância da Amazônia e de outros ecossistemas críticos “para as mudanças climáticas”. O ator alegou que o “voto dos jovens é fundamental para impulsionar a mudança para um planeta saudável”.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu às afirmações de DiCaprio em abril e afirmou que é “importante ter todos os brasileiros votando nas próximas eleições”. Além disso, “perdoou” o ator norte-americano por, supostamente, ter denunciado as queimadas que teriam ocorrido na Amazônia, em 2019, com uma imagem de um incêndio no local em 2003. O mandatário também enviou “abraços do Brasil” ao artista de Hollywood.