Em público, Aline Campos resolve sambar só de fio-dental e fã brinca: “Vista privilegiada”

Ela tem samba no pé! Aline Campos, conhecida pelo sobrenome Riscado, pegou os seguidores do Instagram de surpresa nesta quinta-feira (18) com um TBT chocante. A musa mostrou todo seu gingado de uma forma completamente inusitada numa das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro e deu o que falar!

Na ocasião, a musa mostrou todo seu gingado digno de uma bailarina e abusou da paisagem lindíssima da Pedra da Gavea, sem contar com seu belíssimo corpão escultural enquanto sambava só de biquíni para ser ainda mais ousada. “O dia em que sambei de biquini e tênis com a Pedra da Gavea me olhando”, brincou a morena.

“O dia que a Pedra da Gávea teve uma vista privilegiada”, elogiou uma seguidora nos comentários da publicação. “Já repeti esse vídeo tantas vezes que nem sei mais”, admitiu outro internauta babando pela musa. “Que espetáculo é ver seus movimentos”, elogiou outro fã. Assista ao vídeo:

Aline Campos e Jesus Luz dão conselhos sobre relacionamento nas redes sociais Fofos demais! Recentemente, Aline Campos e Jesus Luz usaram o Instagram Stories para dar conselhos amorosos aos seguidores. A dupla foi questionada sobre “desistir do amor” por um seguidor e os dois deixaram ótimas reflexões sobre sentimentos para os internautas.

“Desiste não, o amor é muito lindo”, disse Aline. “Desistir do amor, é desistir da vida. Acho que todo mundo já passou por desiluções, momentos de se sentir perdido e esperança no amor, mas isso vai passar”, comentou Jesus Luz.

“Para de focar em procurar um amor, porque o amor vai acontecer quando você estiver alinhada com a sua verdade, com o que realmente faz sentido para você. Ficar procurando o amor vai atrair pessoas que não vão realmente somar na sua vida, e aí você vai continuar se decepcionando. Cura você primeiro”, completou Aline na reflexão.

