Em ‘reedição’ do estadual, Jacuipense vence o Atlético na Série D

Em clima de revanche, a terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro reeditou a final do Baianão 2022. A diferença é que dessa vez o Jacuipense levou a melhor e venceu o duelo deste domingo (1º) contra o Atlético de Alagoinhas, por 1×0, no estádio Carneirão. O único gol do jogo foi marcado por Thiaguinho, na etapa final.

Foi a vez do Leão do Sisal comemorar, após perder o título estadual para o rival. Na final do Baiano, o primeiro jogo terminou empatado em 1×1 e o Atlético ergueu a taça após vencer por 2×0 o jogo de volta.

O triunfo diante do Atlético de Alagoinhas foi o primeiro do Jacuipense nesta edição da Série D. O resultado fez a equipe somar cinco pontos e chegar à vice-liderança do Grupo 4. O ASA, com nove pontos, é o líder. No próximo domingo (8), o time de Riachão do Jacuípe recebe a Juazeirense, nmo estádio Eliel Martins, às 15h.

Já o Atlético encara o Santa Cruz, no mesmo dia, porém às 16h, no estádio do Arruda, no Recife. O Carcará amarga a lanterna, com apenas um ponto somado.