Em reencontro com Dani Alves, Barça goleia Pumas e vence Troféu Joan Gamper

O Barcelona goleou o Pumas, do México, por 6 a 0, neste domingo, no Camp Nou, pela 57ª edição do Troféu Joan Gamper, que marca o início da temporada para o time blaugrana. A partida amistosa foi marcada pelo reencontro de Daniel Alves e o clube do qual é ídolo, já que o brasileiro deixou a Catalunha neste ano e se transferiu para a equipe mexicana.

Os gols do do Barcelona foram marcados por Lewandowski, que balançou as redes pela primeira vez como atleta do clube, Pedri (2), Dembelé, Aubameyang e De Jong.

Fato é que Daniel Alves e seus companheiros não tiveram nenhuma chance de competir com o Barcelona, que, mesmo em ritmo de treino, atropelou o time mexicano diante de mais de 83 mil torcedores no Camp Nou.

O primeiro tempo foi marcado por início avassalador do Barcelona. Logo aos três minutos os donos da casa abriram o placar com Robert Lewandowski, que recebeu de Pedri, driblou o goleiro adversário e, com toda calma do mundo, bateu com categoria, entre o zagueiro e a trave, à meia altura, para marcar seu primeiro gol como jogador do time catalão.

Dois minutos depois foi a vez de Lewandowski retribuir a gentileza, deixando Pedri na cara do gol. O jovem também limpou o goleiro e precisou apenas empurrar a bola para o fundo das redes para ampliar a vantagem do Barcelona na partida.

O show continuou com Raphinha e Dembelé. O brasileiro desceu pela direita e fez o cruzamento rasteiro para o atacante francês, que chegou batendo de primeira, forte, mandando no cantinho, sem chances para Julio José González.

Vencendo por 3 a 0 com dez minutos de jogo, o Barcelona não se acomodou e foi em busca do quarto gol para transformar a elástica vitória em goleada. Aos 19, Lerwandowski novamente deixou Pedri na cara do gol com um bonito passe, e o camisa 8 do Barcelona mais uma vez não desperdiçou, fazendo a festa dos torcedores culés nas arquibancadas do Camp Nou.

O Barcelona voltou a campo com sete mudanças no time: Piqué, Ansu Fati, Nico, Aubameyang, Jordi Alba, Kessié e De Jong. E foi justamente através de alguns desses atletas que os comandados de Xavi conseguiram chegar ao quinto gol. Kessié recebeu em profundidade e cruzou rasteiro para Aubameyang completar para fundo das redes.

Depois disso, o Barcelona diminuiu o ritmo, que já não era dos mais altos, e ainda assim seguiu levando perigo à meta do Pumas, que, por sua vez, se limitava à marcação. Antes do apito final, os donos da casa ainda marcaram mais um gol, com De Jong, que fez o desarme e carregou a bola até sair cara a cara com o goleiro e bater com categoria, fechando os trabalhos no Camp Nou.