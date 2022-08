Em São Sebastião, Grass promete criar órgão para regularizar terras

Em visita a São Sebastião neste domingo (21/8), o candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass (PV) prometeu criar um órgão específico para regularizar terras rurais. Ao visitar a feira da cidade, disse que, se eleito, pretende realizar melhorias de infraestrutura no local.

A intenção de resolver os problemas fundiários do DF foi manifestada após conversa com pequenos agricultores no Pinheiral. “Há muito pouco apoio, seja na oferta de crédito, seja na assistência técnica, no fomento à agricultura familiar e, principalmente, na regularização das terras rurais. Vamos resolver isso com a criação de um órgão específico para regularizar as terras rurais do DF”.

Em seguida, na Feira Permanente de São Sebastião, Grass destacou a necessidade de reforma no local. “Está abandonada, falta estacionamento, falta calçada, os próprios feirantes reclamando. Vamos apoiar não só aqui, mas as feiras em todo o DF”, afirmou.

O candidato almoçou com apoiadores no Tororó e, no fim da tarde, participou do Carnaval fora de época que ocorre na W3 Sul.

