Em show frenético no Rock in Rio, Ludmilla anuncia parceria com Sean Paul

Ludmilla fechou o palco Sunset do Rock in Rio 2022 neste domingo, 11, com um grande show. A cantora carioca fez um show cheio de hits que animou a plateia que lotou o segundo palco do festival como se fosse o principal. Apenas o show de Avril Lavigne tinha lotado tanto no Sunset. Acompanha de dançarinos e de uma estrutura gigantesca, Ludmilla teve as participações de Tasha & Tracie, MC Soffia, Majur e Tati Quebra-Barraco, referências à Beyoncé e direito a aparição da mulher, Brunna Gonçalves. No fim da apresentação, a cantora apresentou um trecho de sua nova música ‘Tic Tac’, com o rapper jamaicano Sean Paul, dono do hit ‘Get Up’. O lançamento está marcado para 30 de novembro e, no momento do anúncio, um qr-code apareceu no telão com o link para o pré-save do single. Você confere ele aqui.

MACETA @Ludmilla ​​ Show HISTÓRICO! Eu tô todo arrepiado #LudmillaNoMultishow #RockinRioNoMultishow pic.twitter.com/fu6SuogbHQ — Multishow (@multishow) September 12, 2022