Em show nos EUA, Tati Zaqui sobe no palco e coloca bumbum na cara de fã: “Tomou surra”

E que show! Tati Zaqui, funkeira, modelo e influenciadora digital, deixou muita gente chocada com um vídeo de seu último show em Orlando, nos Estados Unidos. Nele, a cantora chama uma fã para o palco e simplesmente arrasa na coreografia.

“Teve muito em Orlando sim”, escreveu na legenda da publicação. No vídeo, Tati Zaqui começa a realizar a sua coreografia cheia de sensualidade primeiro de frente e depois de costas. Em seguida, a musa dá um belo sorriso e o público simplesmente vai à loucura. Atualmente, a funkeira já ultrapassou a marca de nada mais, nada menos que 13,4 milhões de seguidores no Instagram.

“Bem que eu queria ter a sorte dessa menina no palco, meu deus”, brincou um fã na legenda da publicação. “Uma coisa eu posso afirmar publicamente: eu vou no próximo show da Tati Zaqui na minha cidade kkkk”, apontou mais um.

Tati Zaqui relembra affair com Neymar: “Chega como qualquer hétero” Durante entrevista cedida à revista Quem, Tati Zaqui relembrou o seu breve affair com Neymar e ainda matou a curiosidade dos fãs ao relevar como o craque da seleção brasileira chega nas mulheres para flertar.

“Ele chega como qualquer hétero top chega. Não lembro direito quais foram as palavras que ele usou, mas foi pelo Instagram [que tudo começou]”, disse Tati Zaqui.

“A gente ficou. Eu estava solteira e ele [ Neymar ] também. Foi bom. Eu só não falei no momento porque ele estava no Brasil e tudo que ele fazia virava notícia. Neguei que fiquei para não falarem que eu queria fama em cima dele. Quero aparecer por mérito meu e do meu trabalho. Estou 100% solteira e quero continuar assim. Fico? Fico! Mas não me apego de jeito nenhum. Tenho até medo de ficar com as pessoas”, finalizou.

