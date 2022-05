Em SP endividamento de donos de bares e restaurantes preocupa o setor

O movimento dos bares e restaurantes está voltando e alguns empresários já começam a registrar lucros, mas a inflação e o endividamento ainda preocupam o setor.

Em abril, 35% dos empresários donos de bares e restaurantes conseguiram trabalhar com lucro. Em janeiro, a proporção dos que conseguiram ficar no azul foi bem menor, 22%.

Já entre os que tiveram prejuízo, a situação se inverteu. Em abril, 28% fecharam as contas no vermelho. Em janeiro, pouco menos da metade, 43%.

O levantamento é da Abrasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes ,e para José Eduardo Camargo, Líder de Conteúdo e Inteligência da Associação, a hora é de otimismo, mas a inflação é motivo de preocupação.

Segundo a pesquisa, praticamente oito de cada dez empresários não estão conseguindo acompanhar os aumentos da inflação. Ou seja, ou não conseguem repassar o aumento de custos para o cardápio ou quando consegue, precisam fazem reajustes abaixo da inflação.

Outro ponto que preocupa o setor é o endividamento. sete a cada dez empresários tiveram que pedir dinheiro emprestado durante a pandemia. Seja indo direto nas linhas de crédito dos bancos ou via Pronampe, o Programa de Apoio à Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado pelo governo para enfrentar a crise durante a pandemia de coronavírus.

Só que a taxa de inadimplência é alta. Praticamente um terço, 32%, de quem recorreu aos bancos não está conseguindo quitar as dívidas. Já entre os que buscaram o Pronampe, que tem juros mais baixos, a inadimplência é de 17%. Apesar de ser muito menor comparado com quem tem dívida direta com os bancos, ela é quatro vezes maior que a media geral de inadimplência dos empresários de outros setores que também precisaram recorrer ao programa.

Economia São Paulo Roberto Piza / Beatriz Arcoverde Eliane Gonçalves – Repórter da Rádio Nacional Abrasel bares e restaurantes 2:15