Em todo o país a venda de veículos usados aumentou 25% em maio

A venda de veículos usados em todo o país aumentou 25% em maio, ultrapassando a marca de 1,174 milhão de unidades. Os números foram divulgados pela Fenabrave, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.

Segundo a entidade, o mês de maio apresentou os melhores resultados do ano. Mas no acumulado do primeiro semestre de 2022, as vendas de automóveis usados registraram queda de 19%.

As vendas de ônibus usados foram as únicas a manter resultado positivo nos primeiros seis meses do ano: subiram 7,68%.

Já em relação aos automóveis usados, as vendas registraram queda superior a 20% no primeiro semestre de 2022. As transações envolvendo motocicletas usadas apresentaram queda de 12,5%.

Em relação aos veículos novos, o primeiro semestre de 2022 também registrou redução de 15% nas vendas em todo o país. Apenas as vendas de motocicletas zero quilômetro apresentaram crescimento, ultrapassando os 23% em relação ao mesmo período do ano passado.

Economia Brasília Roberto Piza / Beatriz Arcoverde Daniel Ito – Repórter da Rádio Nacional