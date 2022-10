Em tom de despedida, SBT prepara-se para a final da Libertadores

Daqui a exatamente duas semanas, no sábado (29/10), será realizada a final da Copa Libertadores da América, entre Flamengo e Athletico-PR, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, a partir das 17h, com transmissão do SBT em TV aberta.

Será a última transmissão do SBT no contrato com a Conmebol para a Libertadores que se encerra este ano. A emissora paulista, como se sabe, perdeu esse privilégio para a Globo, e, a partir de 2023, terá de contentar-se com a Copa Sul-Americana, que não tem o mesmo apelo. Nem do ponto de vista de audiência, tampouco comercial.

Flamengo x Athletico terá a narração de Tão Jose, com comentários de Mauro Beting. Serão aproveitados repórteres das praças de São Paulo, Rio de Janeiro e Coritiba.

Ao tempo em que divulgou o vídeo da chamada para a grande decisão, a emissora anuncia que está preparando um longo pré-jogo para o dia 29.

No Rio de Janeiro, existe também a possibilidade de uma programação especial em caso de título do Flamengo, no dia seguinte ao jogo. Mas como é de do segundo turno das eleições presidenciais, ainda não há nada decidido neste sentido.

