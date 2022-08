Em última aparição, Claudia Jimenez foi homenageada por ex-mulher

A atriz Claudia Jimenez, que morreu neste sábado (20/8), aos 63 anos, fez a última aparição nas redes sociais em novembro de 2021. Vivendo uma vida discreta e longe dos holofotes, ela foi homenageada pela ex-mulher, Stella Torreão, na data em que completou mais um ano de vida.

Na ocasião, a personal trainer publicou uma série de imagens da estrela. Discretíssima, a própria famosa mantém a conta no Instagram privada. “Hoje é dia da Gorducha! Te desejo saúde e coragem! Te amo! Viva 18/11”, escreveu na legenda.

As duas foram casadas por dez anos e separaram-se em 2008, mas continuam dividindo o mesmo teto, além de serem parceiras de trabalho. Em setembro de 2021, Claudia Jimenez também se declarou à amada. “Sorte a minha”, escreveu a atriz.

Falecimento A atriz Claudia Jimenez morreu no início da manhã deste sábado (20), no Rio de Janeiro. Aos 63 anos, ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul.

Muito querida pelo público, ela ficou imortalizada pelo humor como a Dona Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo, e de Edileuza, de Sai de Baixo. Claudia Jimenez está longe da TV desde a novela Haja Coração, em 2016. Depois, ela fez uma curta participação em Deus Salve o Rei. A atriz acabou saindo do elenco por motivos de saúde, após passar mal durante uma gravação. Sua esperada participação em Sai de Baixo – o Filme também não aconteceu.

