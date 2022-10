Em último evento de campanha em SP, Tebet volta a criticar polarização

A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, participou na manhã deste sábado (1°/9) de um último ato de campanha às vésperas do primeiro turno das eleições. O evento ocorreu em São Paulo, na quadra da escola de samba Caprichosos do Piqueri.

“As pessoas começaram a perceber que existem alternativas a esse discurso de ódio, a essa polarização que está fazendo tão mal ao Brasil”, disse a candidata em referência ao debate realizado na Rede Globo na quinta-feira (29/9).

A senadora esteve acompanhada do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Mas, levou “bolo” do governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB).

O tucano começou o dia em uma carreata na zona sul da capital, depois participou de caminhada com apoiadores em Osasco, na grande São Paulo.

A agenda dele será encerrada à tarde, em São Bernardo do Campo, local conhecido como “ABC”, em evento com aliados. Já Tebet irá para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde votará no domingo (2/9).

