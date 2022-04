Em véspera de feriado dólar cai e fecha a R$ 4,62

Com a ajuda do mercado internacional e dos juros altos no Brasil, o dólar caiu e voltou a aproximar-se de R$ 4,60.

A moeda encerrou esta quarta-feira vendida a R$ 4,62, com queda de R$ 0,048. A cotação chegou a subir durante a manhã, mas inverteu o movimento e passou a despencar após a abertura das negociações no mercado norte-americano.

A moeda norte-americana está no menor nível desde 4 de abril, quando tinha fechado a R$ 4,60. Com o desempenho desta quarta-feira, o dólar acumula queda de 2,96% em abril. Em 2022, a divisa já recuou 17,14%.

*Com informações da Agência Brasil

Economia Brasília Agência Brasil Beatriz Arcoverde* – Editora da Radioagência Nacional dólar 1:02