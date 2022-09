Em vídeo, Claudia Raia perde a paciência com críticas e manda mensagem inusitada para haters 

EITA! Após anunciar sua terceira gravidez aos 55 anos, Claudia Raia perdeu a paciência e mandou um recado inusitado para os haters de plantão.

+ Aos 55 anos, Claudia Raia anuncia gravidez do terceiro filho

Em suas redes sociais na tarde deste sábado (24), a atriz postou um vídeo em que diz: “A vida é muito curta para a gente precisar de aprovação alheia. Amor, encheu o saco? Manda se f*d*r”.

Na legenda da publicação, a intérprete de Donatela em ‘A Favorita’ (TV Globo) ainda brincou: “Segredinho de milhões pra economizar colágeno e paciência”. Confira o vídeo:

Claudia Raia rebate comentários após ser criticada por gravidez aos 55 anos Em um trecho da sua entrevista para o ‘Fantástico‘ que vai ao ar no próximo domingo (25), Claudia Raia rebateu as críticas que recebeu após anunciar sua nova gravidez aos 55 anos, fruto do seu relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

“É uma onda de amor linda de morrer. Então, aos que não estão gostando, que pena, porque vocês podiam estar curtindo isso comigo”, declarou a artista. Ao ser questionada sobre como está enfrentando a nova fase, a atriz fez um comentário bastante curioso. Saiba mais detalhes aqui!

