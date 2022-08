Durante visita a Franca, em São Paulo, o ex-ministro do Meio Ambiente e candidato a deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) bateu boca com o também candidato a deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP) enquanto entregava panfletos na rua da cidade. Em um vídeo, que circula nas redes sociais, Cortez chama o ex-ministro de “ecocida” e “vergonha para o país”.

Salles, por sua vez, responde às provocações se referindo a Guilherme e pessoas que o acompanham como “bando de vagabundos, ladrões, idiotas e cretinos”.

Assista ao vídeo:

Mas esse rapaz não merece um prêmio por falar as verdades para o Salles?

“O senhor não é bem vindo aqui na nossa cidade. O senhor deveria estar preso. Ecocida” pic.twitter.com/acX2YHfwgH

— Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) August 20, 2022

Ao repostar a gravação, Cortez menciona o confronto e defende que o ex-ministro deveria “estar na cadeia”.

“Sentiram esse cheiro ruim no ar? Hoje cruzei com o maior criminoso ambiental da história do Brasil fazendo campanha em Franca: Ricardo Salles. Esse bandido tinha que estar na cadeia! Não vamos dar sossego para quem destrói nosso futuro “, escreveu.

Enquanto ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles foi acusado de facilitar exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e para a Europa, motivo pelo qual foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro em junho de 2021.

O post Em visita a SP, Ricardo Salles é hostilizado: “Vergonha para o país” apareceu primeiro em Metrópoles.