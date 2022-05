Embaixada da Bélgica homenageia a princesa Lelli de Orleans e Bragança

O embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Herman, ofereceu um jantar, na última segunda-feira (23/5), em homenagem à princesa Lelli de Orleans e Bragança. A noite reuniu convidados seletos em torno de uma mesa prestigiada na residência oficial do país, na Asa Sul.

Descendente da família imperial brasileira, Maria Gabriela de Orleans e Bragança é a caçula de 12 irmãos. Natural do Paraná, ela se identifica com a parte artística do clã. A princesa foi prestigiada com uma noite especial promovida pelo embaixador, a fim de estreitar o laço entre as famílias brasileiras e belgas.

Mais sobre o assunto Brasil Embaixada da França em Brasília promove evento sobre sustentabilidade



Claudia Meireles Embaixada da Coreia do Sul e a Associação Abrajinter promovem jantar



Distrito Federal Fotos: embaixada do Brasil em Buenos Aires homenageia Athos Bulcão



Exposição Embaixada da Itália em Brasília prepara exposição de Cândido Portinari



Este será o último ano de Patrick Herman à frente da embaixada no Brasil. “Foram quatro anos de uma história de amor e paixão com um país maravilhoso”, declarou no encontro. Diplomata de carreira há quase 30 anos, o embaixador da Bélgica já serviu países como Estados Unidos, União Europeia, China, Indonésia e Zimbabwe, tendo passado por cinco continentes.

Além de frisar a harmônica relação entre o Brasil e a Bélgica, Herman pontua a importância dos vínculos comerciais entre os dois países. Segundo ele, o país europeu exporta para o Brasil, principalmente, produtos químicos, farmacêuticos e plásticos. Já as importações se referem aos produtos agrícolas, alimentícios e têxteis. Inclusive, o centro logístico europeu da marca brasileira Havaianas está situado em Liege, cidade belga.

“A história das famílias da Bélgica e do Brasil é de amizade” Patrick Herman, embaixador da Bélgica no Brasil



23/05/2022. Jantar para a princesa Lelli de Orleans e Bragança na embaixada da Bélgica. Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles Menu da noite

Matheus Veloso/Metrópoles

23/05/2022. Jantar para a princesa Lelli de Orleans e Bragança na embaixada da Bélgica. Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles Mesa posta

Matheus Veloso/Metrópoles

23/05/2022. Jantar para a princesa Lelli de Orleans e Bragança na embaixada da Bélgica. Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles Detalhes da mesa do jantar

Matheus Veloso/Metrópoles

23/05/2022. Jantar para a princesa Lelli de Orleans e Bragança na embaixada da Bélgica. Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles O evento ocorreu na Embaixada da Bélgica no Brasil

Matheus Veloso/Metrópoles

23/05/2022. Jantar para a princesa Lelli de Orleans e Bragança na embaixada da Bélgica. Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles Flores embelezaram o momento

Matheus Veloso/Metrópoles

23/05/2022. Jantar para a princesa Lelli de Orleans e Bragança na embaixada da Bélgica. Fotos: Matheus Veloso/Metrópoles Bebidas da noite

Matheus Veloso/Metrópoles

0

Diante dos convidados, o diplomata ainda enfatizou a relevância do momento atual para os brasileiros. “Este ano, estamos celebrando os 200 anos da Independência do Brasil, um tempo muito importante”, comemorou.

Herman finalizou o discurso compartilhando que 60 mil brasileir os residem, atualmente, na Bélgica, dado que abrange a quarta maior comunidade não europeia no país.

Veja as fotos do encontro:

Para saber mais, siga o perfil da coluna no Instagram.

O post Embaixada da Bélgica homenageia a princesa Lelli de Orleans e Bragança apareceu primeiro em Metrópoles.