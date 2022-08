Embalado! Invicto há nove jogos na Série C, Vitória visita o Figueirense

Com força máxima e moral em alta, o Vitória vai tentar dar mais um passo importante rumo ao acesso. Sem desfalques por suspensão ou contusão, o Leão visita o Figueirense às 17h deste domingo (28), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo é válido pela segunda rodada do quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro e o rubro-negro quer repetir o feito da estreia da nova fase, quando venceu o Paysandu.

Se conseguir dominar o placar novamente, o time comandado por João Burse vai manter os 100% de aproveitamento na segunda fase e abrir seis pontos para o adversário catarinense, que perdeu para o ABC no final de semana passado, no estádio Frasqueirão, em Natal.

O rubro-negro ocupa o segundo lugar do Grupo C, com os mesmos três pontos da equipe da equipe potiguar, porém um gol a menos (dois contra um). Figueirense e Paysandu, que ainda não pontuaram, estão na terceira e quarta posições, respectivamente. Somente os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série C. O time com melhor campanha ainda disputará a final contra o líder do Grupo B, composto por Mirassol, Volta Redonda, Aparecidense e Botafogo-SP.

Invicto há nove jogos, todos com Burse à beira das quatro linhas, o elenco do Vitória vem mostrando confiança, principalmente após a reação heroica que levou o time à classificação. Contrato em junho, o atual treinador não só acabou com o risco real de rebaixamento que o clube enfrentava, como mudou a perspectiva do final da temporada.

Na primeira fase, o Vitória venceu o Figueirense, por 2×0, no Barradão, em 2 de julho, com gols de Rafinha e Luidy. Em Florianópolis, o rubro-negro vai defender uma invencibilidade que já dura seis anos. A última vez que o Leão perdeu para a equipe catarinense foi em 2016.

Para o técnico João Burse, o adversário precisará se lançar mais no jogo de hoje por causa do tropeço na estreia do quadrangular. “A equipe do Figueirense não altera a forma de jogar. No decorrer da competição, eles mostraram a parte ofensiva muito forte. Lógico que uma derrota na primeira rodada faz eles terem que se expor mais. Estamos preparados para fazer um grande jogo”, garantiu.

Mudanças

Diante do Figueirense é possível que o técnico João Burse promova duas mudanças. Após desfalcar o time em duas partidas, o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni participou de treinos completos ao longo da semana sem se queixar de dor, revezou bastante com o atual titular Sánchez na posição e pode voltar a aparecer no onze inicial.

Quem também pode pintar como atração desde o começo do jogo é o meia-atacante Gabriel Honório. Autor do passe para o gol de Rodrigão contra o Paysandu, ele foi testado algumas vezes no lugar de Luidy no decorrer da semana.

“É minha característica. Sempre testo atletas durante a semana, situações que a gente pode fazer de início ou no decorrer da partida. Então é algo bem natural dos treinamentos para deixar todo mundo pronto e preparado para quando for necessário estar preparado para executar aquilo que a gente quer”, despistou João Burse.

O comandante rubro-negro poderá contar com o meia Eduardo contra a equipe catarinense. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) retirou da pauta o processo que seria julgado na última quinta-feira (25) referente ao jogador.

“Muito importante, ainda mais um atleta como o Eduardo, que vem nos ajudando muito. A gente fica muito feliz que ele possa estar disponível para nos ajudar”, comemorou João Burse.

Eduardo vem atuando sob efeito suspensivo concedido após ser punido pela briga na partida contra o Atlético Cearense, na 10ª rodada. O meio-campista recebeu seis jogos de suspensão, mas segue podendo ser aproveitado pelo técnico João Burse por conta da decisão favorável ao Leão.

O Vitória deve entrar em campo com Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Guilherme Lazaroni (Sánchez); Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Honório (Luidy), Tréllez e Rafinha.