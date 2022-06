EMBASA adota ações preventivas para atender população duplicada nos dias do “Pedrão”, em Eunápolis

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), intensificou as medidas preventivas para aumentar a confiabilidade da operação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário visando a resolução de situações atípicas em vista do esperado aumento da população no município de Eunápolis, em referência ao evento junino denominado “Pedrão” que será realizado do dia 29 do mês de junho ao dia 3 de julho.

As ações envolvem o monitoramento contínuo dos sistemas, a fim de identificar anomalias ou situações que cabem manutenção corretiva ou preventiva, garantindo a efetividade do sistema e a mitigação de riscos.

Ademais, a empresa elencou equipes operacionais no regime de plantão para eventuais ocorrências neste período. Integram essa equipe profissionais como engenheiros, técnicos eletromecânicos e em edificações, além de gestor regional e local que possuem expertise na operação, com o intuito de garantir a satisfação dos clientes e usuários.

A Embasa ainda reforça que demandas de serviços ou de informações relativas aos serviços da empresa devem ser feitas na Agência Virtual, pelo 0800 0555 195, WhatsApp Embasa no (71) 99717-0999 ou em um ponto de atendimento presencial.

FONTE: ASCOM EMBASA – UNIDADE REGIONAL DE ITAMARAJU