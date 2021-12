EMBASA informa que o abastecimento de água está temporariamente interrompido

Giro no Mundo



Publicado em 8 de dez de 2021 e atualizado às 13:20

Devido as fortes chuvas ocorridas durante a madrugada desta quarta-feira (07), com a danificação e interrupção do fornecimento de energia, o abastecimento de água será temporariamente interrompido no município de Itamaraju.

A EMBASA recomenda que, até a normalização do abastecimento, os moradores utilizem de forma critérios a água armazenada nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados e todas as formas de desperdício.

Por | Ascom EMBASA

Imagem ilustrativa – Arquivo IN