Embasa: Inscrições para concurso seguem até o dia 30

Abertas no início do mês, as inscrições para o concurso público da Embasa seguem até as 23h59min do dia 30 de agosto. O certame visa ao preenchimento de 930 vagas dos níveis médio, técnico e superior, sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

São 19 funções distribuídas em 167 municípios baianos. Para o nível médio, as oportunidades são para as funções de Agente Administrativo, Agente Operacional e Operador de Processos de Água e de Esgoto. No nível técnico, as vagas são para Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Operacional (formações em Técnico em Automação e Controle Industrial, Técnico em Edificações/Saneamento e Técnico em Química).

Já para o nível superior, as vagas abrangem as funções de Assistente Social (Serviço Social), Analista de Gestão (Administração), Analista de Gestão (Ciências Econômicas), Analista de Gestão (Ciências Contábeis), Analista de Controle de Águas e Efluentes (Ciências Biológicas ou Biomedicina), Analista de Produção e Controle de Qualidade de Água e Efluentes (Química ou Engenharia Química), Engenheiro de Segurança do Trabalho e Engenheiro (formações em Engenharia Civil ou de Produção Civil, Engenharia Sanitária ou Sanitária Ambiental e Engenharia Elétrica).

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), organizador do concurso. O edital de abertura, quadro de vagas, requisitos e atribuições dos cargos e conteúdos programáticos também estão disponíveis para consulta no site da organizadora.

As provas serão realizadas nos municípios de Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista e Paulo Afonso, podendo ser aplicadas também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 23 de outubro de 2022, em horário e local a serem informados através de edital disponibilizado no site do Instituto AOCP e no cartão de informação do candidato. O concurso prevê a reserva de 5% das vagas às pessoas com deficiência (PcD) e 30% das vagas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

O candidato poderá efetuar inscrição para mais de uma função do concurso público, desde que a prova objetiva seja realizada em períodos distintos para cada função, devendo observar os períodos de aplicação da prova (manhã e tarde) estabelecidos no Anexo I do Edital.

Confira no site da AOCP os editais, anexos, termos e demais documentos relacionados ao concurso público Embasa 2022 – https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=436