EMBASA realiza o plantio de 750 mudas de árvores em comemoração ao dia do meio ambiente

Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA) – Unidade Regional de Itamaraju -, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, realizou o replantio de 750 mudas de árvores de espécies nativas variadas, em colégios municipais, áreas sem vegetação e nas margens de nascentes de rios como forma de combater o estado de degradação em que esses mananciais e localidades, agora revitalizados, se encontravam.

Foram beneficiados com essa ação os rios Água Preta, em Itanhém, e Pasto Grande, em Ibirapuã, que fornecem água bruta para o tratamento e distribuição realizada pela Embasa aos munícipes. A ação também ocorreu em áreas sem vegetação de colégios municipais, áreas de preservação ambiental da Estação de Tratamento de Água de Mucuri e com a doação para a Associação Verdejar de Arraial D’Ajuda. “É uma iniciativa excelente que vai trazer muitos resultados positivos a nossa nascente”, comenta Saskia de Paula, servidora do município de Ibirapuã.

Os rios escolhidos para a ação de replantio foram com base no estado de degradação em que eles se encontravam. “No médio prazo, a expectativa é que tenhamos uma vegetação mais adensada, trazendo maior proteção aos mananciais e melhor qualidade da água”, enfatizou Marcos Emílio, Engenheiro Ambiental da Embasa.

Equipes da Embasa também desenvolveram palestras e atividades educativas em colégios municipais com o objetivo de propagar informações sobre a degradação do meio ambiente e a finitude dos recursos hídricos. A equipe escolar e educandos também puderam conhecer a importância e a participação da Embasa com os serviços de saneamento básico para a preservação ambiental e promoção da saúde humana.

Os replantios foram viabilizados pelas parcerias com o Programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal, e com o “Projeto Estação Verde” do escritório local da Embasa em Mucuri que confecciona suas próprias mudas de árvores.

“Ficamos felizes por conhecer projetos em prol do meio ambiente como esse que a Embasa realiza”, comenta Renata Carvalho, supervisora técnica do Programa Arboretum.

Até o fim do ano corrente, a Embasa prevê o replantio de mais de 2 mil mudas de árvores para revitalização ambiental de mais 3 importantes rios da região, garantindo maior sobrevida do meio ambiente e mananciais responsáveis pelo fornecimento de água bruta para realização dos serviços de saneamento básico que a Embasa realiza.

FONTE: ASCOM EMBASA – UNIDADE REGIONAL DE ITAMARAJU