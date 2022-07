Embraer assina acordo para produção de combustível sustentável

A empresa Embraer pode ser a primeira fabricante de aviões do mundo a utilizar combustível de aviação sustentável. Isso porque a transnacional assinou uma carta de intenções para estimular a produção desse tipo de combustível, conhecido pela sigla em inglês SAF.

A meta dessa parceria é que, até 2030, a Embraer consuma 100% de combustível sustentável nas misturas, no Brasil. Do outro lado do acordo está uma empresa de energia, de origem brasileira, que produz açúcar e etanol, distribui combustíveis e gera bioenergia.

Entre os principais objetivos dessa carta de intenções, está o de neutralizar a emissão de gases poluentes, como dióxido de carbono, em curto e médio prazo, até 2040. Segundo a Embraer, mais de 60% das emissões nas operações da empresa vêm do uso de querosene de aviação em ensaios e voos de produção.

Nesse mesmo acordo, a empresa de geração de energia envolvida deve, também, desenvolver pesquisas em combustíveis sustentáveis para setores que se mobilizam por soluções que reduzam a chamada “pegada de carbono”. Entre as metas da companhia, está a de ampliar em 80% a oferta de energias renováveis, produzidas a partir de recursos naturais, como sol, vento e chuvas.

Em dezembro de 2021, a companhia aérea dos Estados Unidos, United Airlines, realizou o primeiro voo com passageiros, em um avião abastecido com combustível 100% sustentável, sem petróleo na composição. Ao todo, foram utilizados quase 2 mil litros que levaram 100 passageiros de Chicago até Washington.

Nádia Faggiani / GT Passos Sayonara Moreno – Repórter da Rádio Nacional