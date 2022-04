Emerson Santos lamenta empate, mas valoriza ponto fora: ‘Sempre bom’

O Bahia vinha de dois triunfos seguidos na Série B, e mirava o terceiro, contra o CSA. Não deu. O Esquadrão ficou no empate em 1×1 com o rival, na noite desta sexta-feira (22), no Rei Pelé. Luiz Otávio até abriu o placar para o tricolor, mas Dalberto deixou tudo igual para o Azulão, ainda na etapa inicial.

O resultado fez cair o aproveitamento perfeito de 100% do Bahia. Apesar da frustração com o empate, o volante Emerson Santos valorizou o ponto fora de casa conquistado pelo time.

“A gente sempre joga para vencer, sempre vai atrás do triunfo, mas não conseguimos. Conseguimos um ponto fora de casa, é sempre bom estar pontuando dentro dessa competição, então nossa equipe está de parabéns”, disse, em entrevista ao SporTV.

Com o empate, o Bahia chegou aos sete pontos na Serie B e, por enquanto, se mantém na liderança da competição. Mas pode cair de colocação com o complemento da 3ª rodada.

O Esquadrão volta a jogar na próxima terça-feira (26), quando recebe o Sampaio Corrêa na Arena Fonte Nova. A partida está marcada para às 21h30. André será desfalque, já que recebeu o cartão vermelho contra o CSA.