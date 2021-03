Emocionada, mulher agradece ação da PRF pela recuperação do carro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite desta quarta-feira (17) em Barreiras (BA), na região oeste do estado, um automóvel Hyundai/H20 que havia sido roubado em dezembro/2020.

Equipe da PRF, realizava fiscalização de combate a criminalidade, quando foi dada ordem de parada ao veículo com placas de Salvador (BA). Foram solicitados ao motorista os documentos de porte obrigatório para uma consulta nos sistemas informatizados da PRF.

Durante a fiscalização no automóvel, os policiais constataram adulterações nos elementos de identificação veicular e a partir de identificação do motor e chassi, conseguiram chegar à placa original do carro, que havia sido roubado em dezembro do ano passado. O H20 transitava com placas trocadas para tentar ludibriar fiscalizações da polícia.

Questionado, o motorista de 56 anos que é residente de Capim Grosso (BA) relatou que adquiriu o veículo mediante um anúncio em rede social e disse desconhecer às irregularidades apresentadas. Informou ainda que o carro foi comprado por 44.000 reais.

Comprovado o crime de receptação (art. 180 CP), a ocorrência foi encaminhada à autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil local.

O carro pertence a uma família do interior que foi informada da recuperação e ficou grata e extremamente feliz com a ação dos policiais rodoviários federais.

Ela relatou que o carro foi tomado de assalto na porta da casa da família. Disse ainda que tinha retirado o veículo da concessionária há apenas 10 dias e gravou um vídeo em agradecimento aos cuidados dispensados na condução do ocorrido. “Quero agradecer ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal de Barreiras. Hoje recebi a notícia que meu carro, um HB 20 branco foi recuperado. Eu orava todos os dias para que meu carro fosse encontrado intacto e assim aconteceu. Por isso agradeço ao trabalho que a Polícia Rodoviária Federal vem fazendo em prol da sociedade brasileira. Muito obrigado.”

Em 2020, de janeiro a dezembro, a Polícia Rodoviária Federal na Bahia bateu o recorde nacional e recuperou nas estradas federais que cortam o estado 907 veículos roubados ou furtados.

Sistema Sinal da PRF

O Sistema Sinal é uma importante ferramenta no combate ao crime de furto/roubo de veículos, pois disponibiliza aos policiais rodoviários federais em todo o país, imediatamente após o registro, informações de ocorrências desse tipo de crime.

Importante: O registro no sistema Sinal da PRF não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.

Inclua seu veículo roubado/furtado no Sistema Sinal através do site www.prf.gov.br/sinal ou pelo telefone de emergência da PRF, 191.