Emocionante! Ator Francisco Vitti faz despedida ao seu cachorro Simba

Nesta quarta-feira (14), Francisco Vitti, irmão de Rafael Vitti, publicou em seu perfil uma linda despedida ao seu companheiro, o Golden Retriever idoso, chamado Simba.

As despedidas nunca são fáceis e o adeus ao seu amigo canino emocionou os seguidores que acompanham o ator. “Simba mudou de plano, partiu para um lugar onde ele vai poder ir à praia todos os dias, comer queijo à vontade, destruir chinelos e nunca mais vai sofrer. Te amo, meu melhor amigo, já já estaremos brincando juntos novamente”, escreveu em seus stories.

No feed, Francisco compartilhou um vídeo ao lado de Simba com a música “amigo estou aqui” e na legenda desabafou: “Que em algum momento todo esse vazio deixado seja transformado em alegria. Te amo meu amigão, mal posso esperar pra quando te encontrar novamente você estar com uma meia minha na boca. Até breve”.

Francisco Vitti e seu cão Simba (reprodução: Instagram)

Carreira de Francisco Vitti Francisco Alencar Vitti é um ator brasileiro de 25 anos. Vindo de uma família de artistas, ele é filho do ator João Vitti e irmão do também ator Rafael Vitti.

Ele ficou conhecido por atuar em duas temporadas seguidas da novela Malhação: Seu Lugar no Mundo e Pro Dia Nascer Feliz.

