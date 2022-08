Emocionante! Eliana posta foto com seu pai “quase te perdemos”

Neste domingo (14) Dia dos Pais, Eliana comoveu seus seguidores ao postar fotos inéditas com seu pai e revelar que ele passou por um problema grave de saúde.

Segundo a apresentadora, o Sr. Bezerra, que está com 90 anos, teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) há 10 dias. Mas hoje ela e a família está comemorando a recuperação que foi um verdadeiro milagre.

Eliana iniciou a legenda da publicação falando da situação que passaram: “Há 10 dias quase te perdemos, por conta de um AVC. Hoje comemoramos a benção de sua recuperação. Foi um verdadeiro milagre.”

“O senhor nasceu de novo e eu sou tão grata a Deus (e aos médicos que ainda essa semana farei o meu agradecimento publico por tanta competência e carinho). Que maravilhoso te ver em casa, podermos te beijar, abraçar e dizer o quanto te amamos. Feliz dia pai! Feliz dia Sr Bezerra, a próxima comemoração será dos seus 91 anos. #obrigadadeus #felizdiadospais #amehoje”, finalizou agradecendo e comemorando.

Eliana relembra doença grave durante sua segunda gravidez Em uma entrevista para o podcast Quem Pod, Pod, Eliana fez um desabafo sobre algumas complicações que passou durante a sua segunda gravidez e relatou que acabou desenvolvendo depressão.

“Eu tive descolamento de placenta, hemorragia, uma série de coisas. Tive que fazer uma cirurgia que chama cerclagem, que é para o útero segurar, para eu não perder a criança. Fiquei cinco meses no hospital. Com todo esse esforço, esse desejo de cuidar da Manuela e que desse certo, chegou um mês e meio de hospital, eu pedi para a minha médica: ‘Pelo amor de Deus, me tira daqui. Porque vocês não precisam só de mim bem fisicamente, eu preciso estar mentalmente bem para poder passar boas energias para a minha filha’”, revelou a apresentadora.

