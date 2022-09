Emocionante! Fátima Bernardes deixa recado inesperado e comove seguidores: “Honra”

Após a apresentadora Patrícia Poeta, nova comandante do ‘Encontro‘, realizar uma grande homenagem à apresentadora Hebe Camargo, nesta quinta-feira (29), Fátima Bernardes também comentou sobre o assunto.

+ Vão pro BBB 23? Boninho faz revelação sobre novo elenco, cita nomes e conta o que ninguém sabia

Isto porque, após 10 anos da perda da artista, que faleceu em 2012 devido à luta contra o câncer, diversas celebridades se reuniram para relembrar os melhores momentos com Hebe.

Na ocasião, Fátima se pronunciou sobre o caso: “Há três anos, tive a honra de usar um figurino dela no ‘Encontro’ para o lançamento do filme ‘Hebe, a estrela do Brasil’, com a maravilhosa Andréa Beltrão. Ela merece todas as homenagens”, disse. Confira o post:

Foto: Reprodução/Instagram

Boninho manda recado para Fátima Bernardes Após anunciar que assumiu o comando do ‘The Voice Brasil‘, Fátima Bernardes recebeu um recado de boas vindas de ninguém mais, ninguém menos, que o diretor da Rede Globo, Boninho. Na ocasião, ele aproveitou para mostrar um registro dos dois em uma reunião.

“The Voice Brasil on! Primeiro e oficial encontro com a nossa família Voice. Fátima Bernardes, seja bem-vinda a essa festa. Estamos todos muito felizes com a sua chegada. Bora virar as cadeiras!”, escreveu

Fique por dentro de TUDO que está rolando no mundo dos famosos:

+ Antes e depois! Maria Lina mostra resultado de prótese de silicone e revela o que ninguém sabia

+ Vai encerrar a carreira? Whindersson Nunes faz anúncio inesperado e se afasta das redes sociais

+ Mudou muito! Patrícia Leitte exibe antes e depois do corpo e revela como emagreceu