Emocionante! Rainha Elizabeth é homenageada em vídeo comemorativo

Ao longo dos 70 anos de reinado, a rainha Elizabeth II teve seu rosto estampado em bilhões de moedas e cédulas do Reino Unido, inspirou obras de arte e ícones da cultura pop.

Neste sábado (4/6), o perfil oficial da Família Real Britânica no Instagram homenageou a monarca de 96 anos com um emocionante vídeo relembrando este feito, como parte das comemorações do Jubileu de Platina.



A homenagem começa com a inusitada participação da rainha em um vídeo promocional dos Jogos Olímpicos de 2012, ocorrido em Londres.

Na cena, a matriarca da dinastia Windsor cumprimenta o ator Daniel Craig com a clássica frase dos filmes do OO7, “Boa noite, Sr. Bond”, enquanto os dois caminham por um dos cômodos do Palácio de Buckingham.

Arte

A monarca posou para pintores que a eternizaram em telas e teve seus traços reproduzidos por outros tantos, como Andy Warhol, em 1985.

Além, é claro, das referências usadas por celebridades. Uma das fotos mais famosas de Freddy Mercury foi tirada com o cantor vestido como a rainha em um show de 1986.

Para os fãs que desejam ver a rainha de pertinho ainda há a possibilidade de ver sua estátua no museu Madame Tussauds, em Londres, ou comprar a bonecar Barbie lançada neste ano. No entanto, a família real lembra: “Há apenas uma original”.

“Há 70 anos a rainha está no centro de nossa cultura, muito imitada, mas nunca superada”, diz o post da Família Real.

Homenagens pelo mundo

A trajetória da rainha serviu de inspiração para batizar os mais diversos monumentos e espaços públicos com seu nome.

Entre eles, o Parque Olímpico Rainha Elizabeth; a Estação de Pesquisa Princesa Elizabeth, na Antártica; o Queen Elizabeth Hospital Birmingham; o navio HMS Queen Elizabeth; e mais recentemente, a Elizabeth Line, uma nova linha de metrô de Londres, inaugurada especialmente para o Jubileu de Platina.

