Emocionante: Vitória Strada dança em homenagem a Marília Mendonça

A atriz Vitória Strada deu um show de dança e ainda surpreendeu a todos na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Isso porque Vitória prestou uma emocionante homenagem à cantora Marília Mendonça, que faleceu em novembro do ano passado.

Ao som da música Bebi liguei, da rainha da sofrência, a artista pegou todos de surpresa finalizando a coreografia colocando seu parceiro, Vagner Santos, de costas e tirando a blusa do dançarino, deixando à mostra outra camisa revelando a imagem de Marília.

Confira o momento:

Uma linda homenagem para Marília Mendonça de @StradaVitoria no #Dança2022 do #Domingão! pic.twitter.com/PVU60SxzeV — Domingão com Huck (@domingao) June 5, 2022

Domingão de emoções

A homenagem deixou o apresentador, Luciano Huck, os jurados, plateia e internautas emocionados. Ao final da coreografia, Huck declarou: “A homenagem a Marília Mendonça. E o Domingão está de pé. Salve, salve Marília Mendonça. Vitória, eu não sei nem o que falar”.



O jurado Carlinhos de Jesus acrescentou: “A homenagem a Marília foi bem oportuna, emocionou e é sempre um bom momento para homenagear quem deixa saudade”.

