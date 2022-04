Emplacamento de motocicletas tem alta de 34% no primeiro trimestre

O emplacamento de motocicletas cresceu 34% no primeiro trimestre desse ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e março, começaram a circular nas ruas do país quase 275 mil novas motos.

O balanço foi feito pela Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.

A avaliação do presidente da Associação, Marcos Fermanian, é de que os seguidos aumentos no preço dos combustíveis ajudam a manter a demanda pelos veículos de duas rodas

O crescimento nas vendas também tem impacto na indústria. O Polo Industrial de Manaus fabricou cerca de 327 mil motos no primeiro trimestre, um crescimento de 38% comparado com o mesmo período do ano passado.

E para alguns modelos é preciso esperar na fila por cerca de um mês para conseguir comprar.

A projeção da Abraciclo é de que, comparado com 2021, o número de motocicletas fabricadas cresça cerca de 8% este ano.

Economia Balanço foi feito pela Abraciclo São Paulo Produção de motocicletas tem alta de 37% no primeiro trimestre Roberto Piza/ Renata Batista Eliane Gonçalves – Repórter da Rádio Nacional Abraciclo Emplacamento Motocicleta 75:00