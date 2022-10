Emplacamento de veículos diminuiu 7% em setembro com relação a agosto

O emplacamento de veículos diminuiu 7% em setembro em relação a agosto, passando de 208 mil para 196 mil, mas registrou crescimento de 25% em comparação a setembro de 2021.

Neste 3º trimestre do ano, a produção e as vendas de veículos cresceram em comparação aos trimestres anteriores, por outro lado as exportações caíram no trimestre.

Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (07) pela Anfavea, a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos. A recuperação da produção e das vendas de julho a setembro mostra que a crise no abastecimento de semicondutores e microchips, que ainda atingia o setor no primeiro trimestre, começa a ficar para trás.

Sobre a queda nas exportações, o presidente da Associação, Marcio de Lima Leite, listou os principais motivos.

A associação também destacou que a taxa de juros do financiamento de veículos atingiu um patamar alto no mês de setembro, chegando a 27% ao ano, uma taxa considerada alta pelo setor automotivo e que pode dificultar futuramente a retomada de vendas do setor.

Por isso, a associação tem registrado um aumento nas vendas à vista nos últimos meses, sendo que em agosto 65% das vendas foram à vista e 35% por financiamento.

Economia São Paulo Nádia Faggiani / Guilherme Strozi Nelson Lin – Repórter da Rádio Nacional Anfavea Veículos semicondutores carros Emplacamento 111:00