Empreendedores aprovam nova versão do aplicativo de compras do governo

O aplicativo de compras públicas do governo federal recebeu nova versão em maio deste ano, e desde então mais de 100 mil empreendedores baixaram a ferramenta e se registraram para vender produtos ou serviços ao governo em processos que dispensam licitação.

Um deles é Tatiane Reis, uma pequena empresária de Ribeirão Pires, região metropolitana de São Paulo. Há três anos a frente do bar e mercearia que o pai abriu há 30 anos atrás, deixou de fazer somente o convencional atendimento de balcão e resolveu inovar e apostar nas vendas para o governo federal: “Nós encontramos aí o ramo de licitações públicas. Conheci o aplicativo de compras do governo. Cadastramos lá a nossa empresa. Fomos participar da primeira dispensa eletrônica. O qual fomos campeões.”

Em 2021 as compras públicas do governo federal alcançaram o valor de R$150 bilhões. Com o aplicativo o empresário que quer vender produtos ou serviços para o governo pode receber diariamente a lista de compras públicas disponíveis.

Outra vantagem é que o fornecedor pode cadastrar a proposta pelo celular ou tablet, e após esse cadastro ele também recebe as notificações sobre o processo do qual está participando. A ferramenta foi desenvolvida pelo Ministério da Economia em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae e faz parte do processo de desburocratização e transformação do sistema de compras do Governo Federal.

O secretário de gestão do Ministério da Economia, Caio Castelhano, fala sobre as vantagens da inovação: “A nova versão do aplicativo Compras. gov.br permite que o processo de compra na modalidade despensa da licitação seja feita de forma !00% digital. Isso faz com que empresas pequenas e mesmo pessoas físicas possam atuar como fornecedores do governo de forma mais facilitada. Isso aumenta a competitividade e diminui o custo de aquisição do governo federal, gerando economia aos cofres públicos.”

Com a nova tecnologia, a previsão é beneficiar cerca de 438 mil fornecedores que dispõem de tablet ou celular.

Outras informações sobre compras do governo podem ser acessadas pela internet no endereço gov.br/compras.

