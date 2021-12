Empresa baiana fecha 2021 com R$60 milhões em vendas de animais e produtos

Sociedade



Publicado em 14 de dez de 2021 e atualizado às 10:31

A empresa baiana erural está realizando, no próximo dia 18, o Leilão Grandes Marcas, em parceria com a leiloeira Programa Leilões.

O evento será totalmente online, possibilitando a venda e a compra de animais por produtores de todo o Brasil. Segundo Rafael Follador, gerente regional da erural, para garantir a confiabilidade do processo, a empresa dispõe de uma equipe, que filma e pesa os animais e marca os lotes.

“Então, essa garantia da pesagem e certificação da oferta é um benefício ao produtor, porque ele evita custo, tempo e desgaste de ter que se deslocar até uma fazenda para ver o gado. Além disso, essa é uma oportunidade de terminar 2021 fazendo sua reposição antes da alta, reajuste que acontece quando vira o ano.”

O Leilão Grandes Marcas terá multitransmissão através do site (www.erural.net) e das mídias (Facebook e Youtube) da erural, além, também, das plataformas da Programa Leilões, RemateWeb e RemateWebPlus (programa televisonado). “A dinâmica é basicamente a seguinte: os animais ofertados são filmados, pesados e certificados em suas fazendas de origem.

Os lances chegam através das plataformas de venda da erural e da RemateWeb. Também chegam através do whatsapp dos vendedores das duas unidades da erural (BA e SP), que negociam com os clientes da base. Somado a equipe comercial da erural, a leiloeira Programa Leilões disponibilizará membros do time comercial da empresa para atender e vender para os clientes cadastrados na mesma, nesse caso, os lances chegarão ao responsável que administra a bancada de vendas no recinto do estúdio da Programa em Londrina, no Paraná”, explica Rafael Follador.

O empresário e zootecnista Francisco Nogueira, de Salvador, já conhece os serviços da erural há dois anos, mas só em junho do ano passado migrou para os leilões virtuais. “Já vendemos em torno de R$ 1,5Mi com a empresa em 4 leilões. A ideia e o formato são muito legais, com facilidade de intermediação de negócio e tem uma constância interessante. É uma forma democrática de se adquirir os animais, com preços dentro da realidade, com foco aqui na Bahia e Nordeste também nos criadores”, avalia.

Balanço 2021

Referência nacional na digitalização dos negócios da pecuária, a erural chega ao final de 2021 com um crescimento quatro vezes superior, em relação ao mesmo período do ano passado, com R$ 60 milhões em GMV (volume bruto de mercadoria movimentado). A empresa baiana oferece aos pecuaristas de todo o Brasil, através da internet, a praticidade de adquirir de qualquer lugar animais de genética superior das principais raças do país; lotes certificados e pesados para cria, recria e engorda; sêmen dos melhores reprodutores do Brasil, além de protocolos e materiais que auxiliam na produção animal.

O CEO da erural, Matheus Ladeia, avalia positivamente a execução e expansão dos negócios da empresa, neste ano. “A gente teve um ano de 2021 super desafiador e de grandes conquistas. Alcançamos números que talvez não imaginássemos alcançar a tão curto prazo. Foi um ano de grandes validações, principalmente ao modelo “cria, recria e engorda” de reposição, o qual conseguimos mostrar para o mercado, que é possível fazer reposição de maneira segura, prática, barata e funcional.”

Expectativas para 2022

Com o ano de 2021 encerrando os negócios muito acima do esperado, a expectativa para 2022 é ainda maior. “A ideia é terminar 2022 com nosso modelo de reposição em mais três estados, chegar à marca de 30 mil animais de reposição e 5 mil animais de genética comercializados. Nossa meta é chegar a aproximadamente R$250 milhões de GMV em 2022, que significa crescer 4x mais em relação a 2021. Para isso, precisamos obviamente não só de mais investimento, até por isso, estamos com nossa rodada aberta, mas também precisamos aproveitar esse timing, que o mercado está super aberto à erural”, analisa Matheus Ladeia.

Natália Carneiro