Empresa de cosméticos disponibiliza materiais infantis de estudo sobre consciência ambiental

Fundado em 2010, o Grupo Boticário tem como lema “criar oportunidades para a beleza transformar a vida de cada um e assim transformar o mundo ao nosso redor”. Após dois anos de pandemia, a empresa de cosméticos decidiu conscientizar a juventude sobre as questões ambientais neste período de retorno ao presencial, com materiais de estudo gratuitos, em sua Coleção Meu Ambiente.

Desta forma, o grupo disponibiliza gratuitamente materiais paradidáticos, com atividades propostas para acrescentar o estudo do meio-ambiente no dia-a-dia dos alunos do Ensino Fundamental de forma lúdica e interdisciplinar. O material, disponível no link , demonstra que é possível trazer temas ambientais de forma transversal, refletindo a respeito de um futuro mais sustentável.