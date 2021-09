Empresa desenvolve game da conscientização para a semana nacional de trânsito

Sociedade



Publicado em 16 de set de 2021 e atualizado às 18:37

A partir de 18 de setembro, condutores de diferentes modalidades poderão avaliar como está a própria postura no trânsito através do Game Learning, criada pela Younder exclusivamente para celebrar a Semana Nacional de Trânsito. O jogo, que lembra os games dos anos 80, apresenta perguntas baseadas em boas práticas de direção defensiva e responsabilidade como condutor .

Há 27 anos, o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) instituiu a Semana Nacional de Trânsito entre 18 e 25 de setembro a fim de conscientizar a população sobre a importância de suas atitudes na preservação de vidas e segurança de todos. Para reforçar o tema, todos os anos empresas e instituições ligadas a mobilidade e transporte se empenham em desenvolver ações especiais para integrar e conscientizar os condutores.

Esse é o caso da Younder, empresa especializada em treinamentos corporativos voltados à mobilidade e segurança do trabalho, que desenvolveu um Jogo Educativo (Game Learning) chamado ‘Game Over da Imprudência’ para ajudar empresas na conscientização dos colaboradores na Semana Nacional de Trânsito. Entenda!

Game Learning

O Game Learning é uma abordagem que utiliza o conceito da interação dos games para aprimorar a experiência educacional. “Buscamos conscientizar condutores sobre a importância de valorizar a vida e aplicar a direção defensiva no seu dia a dia no trânsito de forma dinâmica, prática e engajadora” explica o Product Owner do Hub Educacional da Younder, Patrick Canuto.

O game utiliza seis perguntas divididas entre os seguintes temas centrais: utilização do celular enquanto dirige, melhores práticas de direção na defensiva, condições adversas, cruzamentos e manutenção preventiva. “Para a criação deste game reunimos um time de especialistas com conhecimento educacional para criar uma experiência inovadora e em bastante evidência no mercado aplicada à educação corporativa”, pontua Canuto.

Para jogar, o condutor precisará visitar os locais indicados no mapa e responder às perguntas de cada local em até 30 segundos. Caso ele acerte a resposta, será direcionado para a próxima etapa; caso erre, o jogador será enviado para o hospital e precisará iniciar o jogo do zero.

“Cada detalhe do game foi planejado para atingir um objetivo de aprendizagem e, com isso, queremos mostrar que, na vida real, pode ser que o condutor não tenha como continuar ou reiniciar. Então, essa análise da sua postura no trânsito será fundamental para a conscientização do condutor”, complementa o product owner da Younder, que destaca que o game foi pensado para atingir os diferentes tipos de condutores, de motoristas de carros comuns à motociclistas. “Buscamos aplicar regras gerais de trânsito para interação de qualquer tipo de condutor”, finaliza.

O game, que leva características do pixel art, remetendo a nostalgia dos jogos da década de 80, apresenta um conjunto de elementos que refletem o dia a dia da cidade conforme a rotina dos condutores atuais.

A partir do dia 18 de setembro, o game estará disponível no site da Younder para uso gratuito de qualquer condutor e poderá ser acessado por qualquer sistema de dispositivo móvel com internet.

Por | Jessica Koch