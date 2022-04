Empresa que opera Mataripe reduz preço de combustíveis em 10%

Foi anunciada na sexta-feira, 1º, a redução em 10% dos preços do diesel e da gasolina na refinaria. O anúncio foi feito pela companhia Acelen, que foi criada pelo fundo soberano de Abu Dhabi e que opera a refinaria de Mataripe (ex-Rlam), na Bahia.O preço do diesel S-10 tem queda de 10,5% e chegará a R$ 4,53 por litro, enquanto o preço da gasolina comum será reduzido em 10% e chegará a R$ 3,81. A mudança de preço está prevista para acontecer a partir deste sábado, 2, segundo a Acelen.Segundo a companhia, as reduções dos preços dos combustíveis nas refinarias são consequências da queda do petróleo no mercado internacional e da apreciação do real frente ao dólar. Os preços anunciados pela Acelen na refinaria não passam pela tributação e margens de distribuição e de revenda, que elevam o valor dos combustíveis para o consumidor final.