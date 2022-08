Empresário baiano revela como saiu da lavagem de carros para ter negócios até nos EUA

Há mais ou menos sete anos, o fisioterapeuta e apresentador Fritz Paixão (@fritzpaixao) começou o negócio de lavagem de carros, no horário de 21h às 5h, em condomínios de luxo em Salvador, comprando aspirador e produto de limpeza no cartão e dividindo R$3 mil em dez vezes. Na época, o alvo eram as mulheres que possuíam uma rotina de trabalho em horário comercial e queriam a comodidade de encontrar o carro pronto pela manhã.

O negócio cresceu e, ao invés de lavar carros,ele passou a lavar sofás e lançou a franquia CleanNew (@cleannew), uma empresa baiana de blindagem e higienização de estofados, que ganhou o mundo e expandiu as operações inclusive para Dubai e Miami. O Correio conversou com exclusividade com o empresário, que também vem se destacando na redes sociais por ajudar outros empreendedores com dicas de negócios e de vida.

O empresário se define com alguém inquieto e já prepara novas ações para a Clean New e para os consumidores que desejam os produtos usados pela franqueadora (Foto: Divulgação)

Quem é? Fritz Paixão, 37 anos, graduado em fisioterapia. Nasceu e cresceu na Bahia. Atuou como apresentador do canal Multishow. Há sete anos, decidiu que mudaria de vida e começou coma a Clean New, que limpa e impermeabiliza estofados. O negócio virou uma franquia e ele possui franquados dentro e fora do País. Nas redes sociais, a história de Fritz tem servido de motivação para inúmeros empreendedores.

1. Quando o empreendedorismo se mostrou uma opção viável para você?

A formação acadêmica nos ensina a ter uma profissão, mas não nos ensina a empreender na vida profissional. Logo após a formatura em fisioterapia, me senti perdido, pois a vida financeira que queria ter não casava com a possibilidade profissional que acabara de me formar. Foi ai que resolvi largar tudo e ser ator e apresentador de tv. Fui morar no Rio de Janeiro e recomecei do zero, mas agora sendo dono da minha própria vida e da minha carreira. Um ano depois, virei apresentador do Multishow e aprendi a desenvolver o business plan da minha vida profissional.

2. Como o negócio de lavagem de carros teve início e qual foi o capital empregado para dar início ao negócio?

Cerca de três anos depois, o programa de TV no Multishow acabou e tive que voltar a Salvador para cuidar da minha mãe que precisava de mim. Quando estava na porta do hospital esperando ela ser operada, encontrei uma amiga que tinha estudado comigo no Rio de Janeiro, e comentou que uma tv local precisava de apresentador para um novo projeto. Fiz o teste e acabei passando. Me estabeleci em Salvador e resolvi comprar um apartamento, mesmo sem dinheiro. Foi assim que me motivei a abrir uma empresa de lavagem automotiva a seco, com apenas r$ 3.500,00 parcelado em 10x no cartão de crédito.

3. Por que lavagem de carros?

Porque, na época que morava no Rio de Janeiro, percebi que as pessoas tinham o costume em lavar seus carros dentro do próprio condomínio. Quando cheguei em Salvador, os grandes condomínios clubes estavam surgindo na cidade e vi ali uma grande oportunidade. Foi assim que iniciei a empresa no: TopHill no Horto Florestal, Le Park, Horto Bela Vista e Greenville.

4. Que dicas você daria para aquele empreendedor que tem um sonho, mas não conta com um grande capital para começar?

Todos nós nascemos com as ferramentas necessárias para começar qualquer negócio. O problema é que, na maioria das vezes, a tríade do comodismo (o Orgulho, a Vaidade e o Ego) nos consome e nos impede de começar. Pois se eu comecei lavando carros, Rick Chester vendendo água mineral, Semenzato vendendo coxinha, Ivete Sangalo marmita, Luan Santana sendo telefonista…Você também pode começar com o que tem para ter o que deseja.

5. Qual o segredo de ter um negócio de sucesso?

Vencer a si mesmo, para mim o grande segredo é esse. Vencer o concorrente é fácil, difícil é deixar de estar com a família em uma data comemorativa para focar no seu negócio, difícil é abrir mão das férias para ir em busca da sua liberdade financeira, difícil é vencer suas próprias desculpas em prol de um futuro incerto mas que só depende de você!

Fritz tem se notabilizado nas redes sociais como um mentor para quem empreende ou deseja empreender. Para um futuro próximo, ele fala em livros que dividam lições (Foto: Divulgação)

6. Como o negócio de lavagem de carro migrou para a lavagem e blindagem de sofás?

Eu sempre fui de ouvir e estar próximo aos clientes, foi assim que comecei a observar uma crescente necessidade dos serviços de limpeza de estofados. Fiz o investimento no maquinário e aprendi por conta própria, através do modelo de tentativa e erro, afinal, não existiam cursos na época que nos orientasse e ensinasse como executar este serviço.

7. Quais as metas para a CleanNew?

Com a nossa entrada nos países Árabes e na África, nossa próxima meta é ter uma unidade na Austrália.

8. O que é necessário para ter essa franquia?

100% de foco no negócio e capital para o investimento, que gira em torno de R$ 34 mil a R$125 mil, dependendo do tamanho da franquia. A vantagem é que o custo fixo é baixo e possui alta lucratividade. Esse é o segredo do nosso modelo de negócios.

9. Você tem dividido, nas redes sociais, suas ideias e suas experiências como empreendedor. Quais os retornos percebidos à partir dessa troca?

Muita gente mudando de vida, muita gente enfrentando seus medos, inseguranças e conquistando seus sonhos. Esse é meu maior propósito: deixar um legado para todos aqueles que se inspiram na minha história.

10. Na sua opinião, onde estão os maiores desafios para o empreendedor brasileiro e baiano?

Costumo a dizer que o empreendedor brasileiro nasce formado para atuar em qualquer lugar do mundo. A alta tributação, o pouco incentivo e a educação empreendedora precária na escola fazem com que aquele que quer vencer tenha que se reinventar constantemente. Contudo o maior desafio é mudar nossa cultura. Nos EUA, onde moro hoje, as pessoas que se destacam são aplaudidas, elogiadas e incentivadas, porque servem de exemplo para aqueles que querem vencer. Enquanto que, na Bahia, aquele que começa a ter um destaque é taxado de louco, incapaz e ainda sofre preconceito.

11. Como superar essas barreiras?

Acreditando que ninguém nasce pronto, mas com a mente pronta para aprender com os erros. Acreditando que a experiência do outro serve para aperfeiçoar ainda mais a nossa.Acreditando que aquele que é bom em dar desculpas, nunca será bom em mais nada. Afinal, seus sonhos não dependem de ninguém, apenas que você acredite veementemente que consegue alcançar o que quer, com as ferramentas que possui.