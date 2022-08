Empresário da Vilejack Jeans demonstram interesse em instalar fábrica em Itamaraju

Nesta semana representantes da empresa Vilejack jeans estiveram em reunião com o prefeito da cidade Dr. Marcelo Angênica.

Acompanhando a oportunidade, crescimento e demanda do mercado, a Vilejack Jeans, uma empresa com sede administrativa em Belo Horizonte e unidades produtivas em diversas cidades do Espírito Santo, tem visto nos últimos tempos bons momentos para levar a marca para outras terras.

Desta vez quem está no radar de crescimento da empresa é o município de Itamaraju na Bahia. Nesta semana, o prefeito Dr. Marcelo Angênica, recebeu no salão de reuniões da prefeitura, vereadores, secretários e representantes da Vilejack Jeans, empresa que será instalada na cidade baiana.

De acordo com Tiago Vial Schimidt, diretor de produção da Vilejack Jeans, a empresa pega o tecido cru para transformá-lo em várias peças. “A gente pega o tecido cru, corta e produz dentro da indústria de costura para transformar em calça, bermuda, cueca e camisa. Todo emprego gerado na indústria hoje, reflete em geração de novos empregos também em diversas áreas, inclusive com forte reflexo no comércio”, contou.

Ainda segundo Tiago, a empresa já realizou estudos de viabilidade para implantar uma unidade da Vilejack em Itamaraju. Em uma das visitas à cidade, foi feita a procura de um local para implantar a estrutura da fábrica.

Informações dão conta de que o galpão será oferecido pelo Executivo em parceria com a Vilejack, dessa forma, levando mais oportunidades de emprego para a região, que deve acontecer num período menor de 1 ano.

Para o prefeito Dr. Marcelo Angênica, a Vilejack é mais uma empresa que vai somar com o crescimento econômico da cidade. “Esse trabalho começou há três anos quando visitei algumas empresas, e agora, recebo a visita de Tiago que é diretor de produção da Vilejack Jeans, que veio dar o pontapé inicial para a instalação da fábrica em nossa cidade. Nós iremos disponibilizar os professores para treinar as costureiras. Somos sabedores que a maioria da mão de obra da indústria têxtil é feminina. Isso é bom, porque ¼ das famílias em Itamaraju é sustentada por mulheres. “Essa empresa veio encaixar como uma luva”.

Por | Ascom PMI