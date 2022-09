Empresário doa R$ 100 mil a petista que beneficiou seu setor em votação

O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) recebeu este ano uma doação de R$ 100 mil para sua campanha à reeleição de Rubens Ometto, um dos maiores empresários do ramo de combustíveis do Brasil.

A doação veio após o petista apresentar, na Câmara, uma emenda à Medida Provisória do governo que permitia que postos de combustíveis comprassem etanol diretamente dos produtores, sem passar pelas distribuidoras.

A MP foi editada pelo governo sob a justificativa de que a medida aumentaria a concorrência no setor e, assim, ajudaria a reduzir o preço dos combustíveis na bomba para os consumidores.

A proposta previa ainda que postos bandeirados, aqueles que ostentam a marca de uma distribuidora, pudessem vender combustíveis de marcar concorrentes. Por exemplo, um posto BR poderia vender combustível da Shell.

Emenda Durante a votação da MP, em novembro de 2021, Zarattini apresentou uma emenda em nome do PT para suprimir essa possibilidade de postos bandeirados venderem combustíveis de marcas concorrentes.

Sem a mudança proposta pelo deputado petista, empresas como a de Rubens Ometto poderiam ser prejudicadas. O empresário é dono do grupo Raízen, que controla a distribuidora Shell.

Isso porque, se o trecho não tivesse sido suprimido, postos com a bandeira Shell poderiam, por exemplo, passar a vender combustíveis vendidos pela BR Distribuidora e outras empresas.

“Ora, nós consideramos isso uma desorganização total do mercado distribuidor. Nós temos no Brasil algumas grandes distribuidoras e um número muito grande de outras distribuidoras que têm certa estruturação. Esse artigo desorganiza, quebra contratos e, além disso, pode levar a um prejuízo do consumidor, que vai entrar num posto de determinada bandeira e vai consumir combustível fornecido por outra bandeira ou até mesmo por retalhistas, por caminhões, enfim, por uma infinidade de fornecedores, o que leva o consumidor ao risco e ao engano”, justificou Zarattini em discurso durante a votação da emenda.

Como mostrou a coluna, Zarattini é um dos contemplados na “eclética” lista de doações de Ometto, que conta ainda com vários candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem o petista é adversário.

Nas eleições de 2018, o deputado do PT também tinha recebido uma doação de R$ 100 mil do empresário. Procurados via assessoria, Zarattini e Ometto não responderam. O espaço segue aberto.

