Empresário teixeirense é preso transitando com carro roubado em Eunápolis

Um automóvel Honda/WR-V com ocorrência de roubo registrada em outubro de 2019 no estado do Rio de Janeiro, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta sexta-feira (15), em Eunápolis (BA). Um homem foi preso por crime de receptação.

Por volta das 10h30, os PRFs realizavam policiamento preventivo de acidentes na altura do quilômetro 720 da BR 101 e ao pesquisar a placa do WR-V, notaram que os caracteres de identificação não eram reconhecidos no banco de dados.

O automóvel foi parado para uma vistoria detalhada e foi constatado que os itens de identificação veicular apresentavam adulterações.

Após um trabalho minucioso de investigação e técnicas avançadas de identificação veicular, os policiais descobriram que se tratava de um veículo com ‘queixa’ de crime, conforme ocorrência registrada em outubro de 2019, na cidade de Nova Iguaçu (RJ).

Aos policiais, o motorista de 46 anos que reside em Teixeira de Freitas (BA), relatou que ‘pegou’ o automóvel emprestado de um amigo. Ele disse também que seguia para a cidade turística de Porto Seguro (BA).

Diante das informações obtidas, ficou constatado, a princípio, o crime de receptação do art. 180 do Código Penal. A ocorrência foi apresentada a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil em Eunápolis (BA), para lavratura do flagrante e demais procedimentos da investigação.