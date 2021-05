Empresários saem as ruas divulgando a campanha todos contra o coronavírus

A presidente da CDL (Heloisa Helena), acompanhada dos empresários João Arcanjo (BOM PASSO CALÇADOS) e Marcelo Ralile (CELL CENTER), fizeram nesta sexta feira (21), uma mobilização para conscientizar os profissionais do varejo quanto aos cuidados em relação a disseminação do Corona vírus.

Os empresários estiveram visitando diversos estabelecimentos comerciais, entregando panfletos da Campanha Todos Contra o Corona vírus, esclarecendo os colaboradores sobre a importância do uso da máscara, da higienização com álcool gel e da necessidade de mantermos o distanciamento evitando aglomerações dentro dos nossos pontos de venda.

Além desta mobilização onde levou a mensagem da campanha TODOS CONTRA O CORONA VÍRUS, os empresários pediram a colaboração dos lojistas na aquisição do KIT CAMPANHA, que contem cartazes e adesivos alusivos ao tema. Os recursos angariados na venda destes KITs, serão usados para custear as despesas desta campanha, conforme descreve o orçamento que consta na imagem acima.

A presidente da CDL, empresária da SKALA MODAS, falou que foi: “muito positiva a mobilização feita no dia de hoje e outras serão feitas para que possamos a cada dia termos as pessoas engajadas neste movimento onde, funcionamos nossas lojas sem interrupção e com responsabilidade, atentos aos cuidados de prevenção ao COVID19”.

A campanha TODOS CONTRA O CORONA VÍRUS utiliza as seguintes estratégias de divulgação, Participe! Colabore com esta campanha:

Kit Campanha Lojista – Neste kit o lojista adquire adesivos, cartazes para sinalizar o seu ponto de venda e os veículos de uso pessoal ou da empresa;

Redes Sociais – Foi idealizado um programa de ampla divulgação pelas redes sociais, que já esta sendo implementado, levando uma mensagem de conscientização para a população que tem acesso as ferramentas das redes sociais;

Panfletagem – Estamos encaminhado panfletos para as residências e estabelecimentos comerciais de nossa cidade, com uma mensagem impressa e bem objetiva reportando os cuidados de proteção;

Outdoor e Cartazes – A organização da campanha já providenciou a confecção de cartazes, que estão sendo afixados nas lojas e demais estabelecimentos da nossa cidade e outdoors, que foram afixados nas placas da CDL situadas na Avenida Fernando Martins Filho e na Praça Nações Unidas, com uma mensagem de alerta a população informando que a melhor alternativa é a proteção;

Rádios e Sites – Também serão veiculadas mensagens nestes meios de comunicação, com os recursos oriundos da venda do “Kit Campanha Lojista”, sempre frisando que a responsabilidade de todos, com relação aos cuidados de proteção ao Corona vírus, vai nos permitir desenvolvermos nossas atividades sem interrupção.

